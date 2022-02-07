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Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море

06:50 07.02.2022
Для безопасности прохождения отряда привлекли ледокол «Капитан Хлебников».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили переход через ледовые поля в проливе Лаперуза из Японского в Охотское море.

Чтобы пройти по сложному маршруту, летчики палубных вертолетов Ка-27ПС Морской авиации сначала провели разведку и выяснили ледовую обстановку. Для безопасности отряда также привлекли ледокол «Капитан Хлебников», он расчистил маршрут и провел боевые корабли.

Проход отряда кораблей через ледяные поля занял двое суток. В нем были задействованы в том числе корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Громкий», а также фрегат «Маршал Шапошников» и корабль управления «Маршал Крылов».

Масштабные учения военно-морского флота проводятся под руководством Главкома ВМФ Николая Евменова. Они направлены на отработку действий по реагированию на военные угрозы с моря.

В начале января новое танковое подразделение было сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированном в Приморском крае. Подразделение получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Максим Низкодубов, Вадим Михеев

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