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Военные строители возведут на территории «Херсонеса Таврического» детский художественный центр

02:56 07.02.2022
В центре одновременно смогут заниматься 250 детей, а его пропускная способность - 500 учащихся.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Детский художественно-эстетический центр и школу «Корсунь» построит в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе Минобороны РФ. Работы по возведению центра военные строители завершили уже на 90%, рассказали в ведомстве.

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) делают перегородки здания, занимаются черновой отделкой помещений, монтируют водопровод и канализацию, устанавливают оконные блоки и подвесную систему фасада.

Площадь застройки центра составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. Он представляет собой трехэтажное здание с цоколем и мансардой с двумя закрытыми внутренними двориками. При создании проекта архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства - есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов. На площади перед центром также будет сделан фонтан, уточнили в министерстве.

В центре одновременно смогут заниматься 250 детей, а его пропускная способность - 500 учащихся.

Одновременно ведутся работы и в детском центре «Корсунь». Военные строители приступили к возведению стен и колонн первого этажа и прокладке инженерных коммуникаций.

В связи с тем, что во времена Великой отечественной войны в Севастополе шли ожесточенные бои, перед началом строительства силами инженерных войск Минобороны проведена разведка, поиск старых снарядов и разминирование территории, а также археологическая разведка - в результате обнаружено и исследовано около 150 тысяч артефактов. Многие из них в будущем будут экспонироваться в музейных пространствах «Херсонеса Таврического».

Детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь» станут частью большого культурно-просветительского кластера - историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». На территории в 24 гектара появятся музей Античности и Византии, международный археологический центр, амфитеатр, квартал-реконструкция древнего города, включающий камерные музейные и археологические экспозиции, сувенирные лавки, кафе, музей Крыма, археологический ландшафтный парк, туристический центр, музей Христианства, гуманитарный центр «Корсунь», паркинг на 1380 автомобилей и другие объекты. Общая площадь музейных пространств составит 44 тысячи квадратных метров.

Строительство музея-заповедника «Херсонес Таврический» ведется специалистами ВСК Минобороны России по поручению президента.

Материал подготовили Анна Касаткина и Кирилл Ховрин.

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