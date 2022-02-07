Чрезвычайное положение объявлено в Оттаве на фоне протестов

Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил в городе режим чрезвычайного положения в связи с продолжающимися протестами дальнобойщиков. Об этом сообщает новостной канал CP24.

Решение принято ввиду «угрозы безопасности жителей», так как протестующие разбили лагерь на большей части центра канадской столицы, говорится в заявлении мэрии.

Чрезвычайное положение, как поясняется, дает некоторые дополнительные преимущества в закупках и предоставлении услуг. В частности, оно поможет приобретению оборудования, необходимого экстренным службам. Оно также показывает необходимость поддержки местных властей на высшем уровне, говорится в сообщении.

В канадских городах с 29 января идут протесты против ограничений по коронавирусу, инициированные дальнобойщиками, у которых начали требовать паспорта вакцинации при пересечении границы с США. Премьер страны Джастин Трюдо в связи с обстановкой сменил резиденцию, покинув Оттаву. Против участников протестов власти возбудили более 100 уголовных дел, в том числе по фактам угроз должностным лицам.