Выживший при взрыве банкомата в Подмосковье злоумышленник сдался полиции

Подозреваемый в попытке хищения денег из банкомата в подмосковной Ивантеевке, в результате которой погиб один из преступников, сдался сотрудникам полиции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «МВД Медиа».

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской республики 1988 года рождения», - информируют полицейские.

Ранее стало известно, что в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ, после чего произвели поджог терминала. В результате прогремел взрыв. Один из воров погиб, второму удалось сбежать. Погибшим оказался также уроженец Удмуртии 1976 года рождения.

Как позже рассказали в пресс-службе банка, денег злоумышленникам похитить так и не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 158 УК РФ (покушение на кражу).