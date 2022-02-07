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Выживший при взрыве банкомата в Подмосковье злоумышленник сдался полиции

Роман Захаров
22:01 07.02.2022
Второй участник попытки обокрасть банкомат скончался во время совершения преступления.
Выживший при взрыве банкомата в Подмосковье злоумышленник сдался полиции
© Фото: Huebner, imago-images, Globallookpress
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Подозреваемый в попытке хищения денег из банкомата в подмосковной Ивантеевке, в результате которой погиб один из преступников, сдался сотрудникам полиции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «МВД Медиа».

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской республики 1988 года рождения», - информируют полицейские.

Ранее стало известно, что в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ, после чего произвели поджог терминала. В результате прогремел взрыв. Один из воров погиб, второму удалось сбежать. Погибшим оказался также уроженец Удмуртии 1976 года рождения.

Как позже рассказали в пресс-службе банка, денег злоумышленникам похитить так и не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 158 УК РФ (покушение на кражу).

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