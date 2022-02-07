Неизвестные избили в Киеве помощника генпрокурора
По версии следствия, к пострадавшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.
© Фото: Olena Khudiakova Keystone Press Agency Globallookpress
Неизвестные избили в Киеве помощника генерального прокурора Украины. Инцидент произошел в Тверском тупике, откуда в больницу и был оставлен 49-летний мужчина.
«Предварительно установлено, что к потерпевшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия», - говорится в заявлении на официальном сайте Национальной полиции Украины.
Сейчас поисками нападавших занимаются сотрудники полиции. Они проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают возможных очевидцев случившегося. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.