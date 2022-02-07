В стране и мире Неизвестные избили в Киеве помощника генпрокурора Ян Брацкий По версии следствия, к пострадавшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. © Фото: Olena Khudiakova Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Неизвестные избили в Киеве помощника генерального прокурора Украины. Инцидент произошел в Тверском тупике, откуда в больницу и был оставлен 49-летний мужчина. «Предварительно установлено, что к потерпевшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия», - говорится в заявлении на официальном сайте Национальной полиции Украины. Сейчас поисками нападавших занимаются сотрудники полиции. Они проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают возможных очевидцев случившегося. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика