СМИ: законопроект о похоронной деятельности внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Заместитель руководителя Комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о планах рассмотрения нового проекта закона о похоронной деятельности в весеннюю сессию.

«В весеннюю сессию он дойдет до Госдумы. Он будет вносить изменения в ряд законодательных актов. Это не только закон о похоронном деле. Это еще и закон о местном самоуправлении, КОАП (Кодекс об административных правонарушениях)», - объяснила она в беседе с РИА Новости.

Народная избранница добавила, что перед депутатами будет стоять задача «разграничить полномочия между различными органами власти в этой сфере», сделать похоронную деятельность «прозрачной, некриминальной, безопасной для граждан».

По словам Разворотневой, в документе будут уточняться понятия места захоронения, стороны, выдающей разрешение на захоронение, также там будет идти речь о введении реестра кладбищ и общедоступных мест захоронения.