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Модернизация комплекса космической геодезической системы для ВС РФ завершится в 2022 году

12:08 07.02.2022
Кроме того, планируется работа по созданию перспективной космической геодезической системы мониторинга геофизических параметров Земли, добавил генерал-майор Александр Зализнюк.
Модернизация комплекса космической геодезической системы для ВС РФ завершится в 2022 году
© Фото: Минобороны России
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Модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы для российских военных топографов, завершится в текущем году. Об этом сообщил газете «Красная звезда» начальник топографической службы Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Зализнюк в преддверии дня военного топографа.

Кроме того, планируется работа по созданию перспективной космической геодезической системы мониторинга геофизических параметров Земли, добавил он.

«В 2022 году завершается модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы», - сказал Зализнюк.

Он отметил, что система позволит уточнить геодезические параметры Земли, а также создавать исходные геодезические и гравиметрические данные для применения в образцах (комплексах, системах) вооружения, военной и специальной техники.

Зализнюк добавил, что в интересах обороны проводятся мероприятия по созданию пунктов космической геодезической сети, что повышает точность получаемых данных и эффективность применения вооружения и техники.

По словам генерал-майора, за десять лет техническая оснащенность военных топографов приблизилась к максимуму​​​ и составляет 96%. Он также рассказал, что до 2030 года запланировано более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по исследованию и разработке перспективных помехо-защищенных средств навигационного обеспечения.

Завтра, 8 февраля военные топографы отмечают свой профессиональный праздник. Топографической службе Вооруженных Сил РФ исполняется 210 лет.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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