Выбитые окна: опубликованы кадры с места взрыва банкомата в Подмосковье

В МВД раскрыли подробности происшествия в Ивантеевке, где при попытке взорвать банкомат погиб злоумышленник. Как утверждается, в настоящий момент правоохранители разыскивают соучастника преступления, который скрылся с места преступления.

«Двое мужчин вошли в помещение, в котором установлены банкоматы, и при попытке кражи денег произошел хлопок, в результате которого один из них скончался на месте, второй с места происшествия скрылся», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Звезды». На записи видно, что ударной волной в помещении с банкоматами выбило окна.

В настоящий момент полицейские устанавливают полную картину случившегося. Приняты необходимые меры для розыска и задержания скрывшегося преступника.