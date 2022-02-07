Сквозь ледяные поля: как «Капитан Хлебников» помог пройти кораблям ТОФ в проливе Лаперуза

Ледокол «Капитан Хлебников» помог пройти более 20 кораблям Тихоокеанского флота (ТОФ) через ледовые поля в проливе Лаперуза из Японского в Охотское море в рамках масштабных учений.

Чтобы пройти по этому сложному маршруту, летчики палубных вертолетов Ка-27ПС морской авиации сначала провели разведку и выяснили ледовую обстановку. Дело в том, что воды Охотского моря местами покрыты льдом, поэтому для безопасного прохождения кораблей и был выбран «Капитан Хлебников».

Проход отряда кораблей занял двое суток. В нем были задействованы в том числе корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Громкий», а также фрегат «Маршал Шапошников» и корабль управления «Маршал Крылов».

Масштабные учения Военно-морского флота проводятся под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Они направлены на отработку действий по реагированию на военные угрозы с моря.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Максим Низкодубов, Вадим Михеев