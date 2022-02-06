Бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC состоится 9 апреля

Предстоящий бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, на который в настоящее время претендуют россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг, назначен на 9 апреля. Местом проведения поединка станет Джексонвилль в США, штат Флорида.

Первоначально встреча бойцов была запланирована на 5 марта, но ее перенесли. Обновленную информацию сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата.

Ранее россиянин Петр Ян стал обладателем временного титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Боец смог завоевать награду благодаря тому, что одержал победу в пятираундовом поединке с американским бойцом Кори Сэндхагеном.