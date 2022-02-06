В Канаде автомобиль въехал в толпу протестующих

В канадском городе Виннипег четыре человека получили травмы , когда автомобиль въехал в толпу протестующих против коронавирусных ограничений.

Как сообщает канадский канал CTV, инцидент произошел возле Законодательного здания Манитобы в центре города в 21:50 вечера пятницы (05:50 субботы мск).

Сразу после происшествия водитель скрылся с места, однако через час преследования был задержан полицией. По словам полицейских, мотивация водителя «не была конкретно связана с основными причинами протестов».

Задержанному мужчине 47 лет, ранее судим он не был. Сейчас ему предъявлено несколько обвинений, в том числе нападение с применением оружия, опасное управление транспортным средством с причинением вреда и отказ остановиться на месте аварии.

В результате наезда пострадали четверо человек, одному из них потребовалась медицинская помощь без госпитализации.