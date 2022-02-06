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Забирая время: биолог рассказал об ускоренном старении из-за COVID-19

Анна Берестовая
03:01 06.02.2022
Ученый предупредил, что коронавирус меняет возраст человека.
Забирая время: биолог рассказал об ускоренном старении из-за COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Организм пациента с коронавирусной инфекцией за десять дней становится старше на десять лет. Об этом рассказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Как отметил эксперт, в связи с такой особенностью COVID-19 оказывается крайне опасен для пожилых людей. Из-за колоссальной нагрузки на здоровье, которой «хватило бы» на несколько лет жизни, смертность от этого заболевания среди возрастного населения намного выше, чем среди молодежи.

«В чем-то это похоже на очень ускоренное старение», - объяснил ученый в интервью радио Sputnik.

К счастью, медицина сегодня может быть способна «обратить вспять» время, «потерянное» из-за коронавируса. И хотя, по замечанию Скулачева, делать точные выводы рано, есть немалый шанс, что от коронавирусного «старения» можно вылечиться так же, как и от самой инфекции.

«Постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь», - указал эксперт.

Он также добавил, что у вакцинированных людей ускоренное изнашивание организма не так выражено, как у непривитых. По словам биолога, это связано с более легким протеканием заболевания.

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