Назван «фальшивый» симптом «омикрона»

После всплеска заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса медикам стали чаще поступать жалобы на расстройства желудка. Такая тенденция стала отмечаться в период с середины декабря прошлого года по конец января 2022.

Как объяснили эксперты, такой симптом действительно может являться признаком COVID-19. Тем не менее, предполагают специалисты, в последнее время люди, вероятнее всего, принимают проблемы с ЖКТ за коронавирус по ошибке.

По версии ZOE COVID Study, множество пациентов, обращающихся к врачам из-за желудочных расстройств, не больны COVID-19. В действительности же рост недугов, связанных с пищеварительной системой, отмечается зимой на регулярной основе.

Медики посоветовали людям во избежание заражения кишечными инфекциями соблюдать самые основные правила: мыть руки перед употреблением и при приготовлении еды, соблюдать гигиену в общественных местах и, желательно, здорово питаться.