Ракетчики отработали вывод комплексов «Ярс» на полевые позиции под Иваново

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения в Ивановской области сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования. На учение привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в ходе маневров задействована машина дистанционного разминирования «Листва» для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

Одной из самых приоритетных задач учения станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки. Специальный расчет РХБ наблюдения следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного ПГРК, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки. Учение позволяет совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов