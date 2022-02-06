Пять лет условно: жителя Украины осудили за публикацию цитат Ленина и Сталина

Уроженец украинского поселка городского типа Аскания-Нова был приговорен к пяти годам заключения условно за посты в соцсети «Одноклассники». В публикациях обвиненный цитировал таких исторических деятелей, как Владимир Ленин и Иосиф Сталин, а также размещал портреты гослиц Советского Союза высшего звена и изображения серпа и молота.

Наказание за «распространение коммунистической символики» украинцу вынес Чаплинский районный суд Херсонской области. Пятилетний условный срок необходимо будет отбыть с испытательным периодом в два года.

В прошлые годы на Украине началась волна повальной «декоммунизации», в ходе которой активисты взялись старательно избавлять страну от налета «советщины». Так, дайверы из Днепропетровска утопили бюст Владимира Ленина, предварительно пририсовав ему усы, а неравнодушные жители Харькова потребовали переименовать колбасу с «возмутительным» названием «Советская».