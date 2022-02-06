Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пять лет условно: жителя Украины осудили за публикацию цитат Ленина и Сталина

Анна Берестовая
00:34 06.02.2022
Гражданин Украины был признан виновным в «распространении коммунистической символики».
Пять лет условно: жителя Украины осудили за публикацию цитат Ленина и Сталина
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Уроженец украинского поселка городского типа Аскания-Нова был приговорен к пяти годам заключения условно за посты в соцсети «Одноклассники». В публикациях обвиненный цитировал таких исторических деятелей, как Владимир Ленин и Иосиф Сталин, а также размещал портреты гослиц Советского Союза высшего звена и изображения серпа и молота.

Наказание за «распространение коммунистической символики» украинцу вынес Чаплинский районный суд Херсонской области. Пятилетний условный срок необходимо будет отбыть с испытательным периодом в два года.

В прошлые годы на Украине началась волна повальной «декоммунизации», в ходе которой активисты взялись старательно избавлять страну от налета «советщины». Так, дайверы из Днепропетровска утопили бюст Владимира Ленина, предварительно пририсовав ему усы, а неравнодушные жители Харькова потребовали переименовать колбасу с «возмутительным» названием «Советская».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:02 В стране и мире
СМИ: бывший замминистра юстиции РФ пропал в Подмосковье
00:31 В стране и мире
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
23:31 В стране и мире
«Перешли все границы»: в МИД РФ отреагировали на статью про «план вторжения РФ» на Украину
21:59 В стране и мире
Антонов сообщил об угрозах арестом дипломатам РФ, которым предписали покинуть США
20:23 В стране и мире
Видео
«Мое элегантное лицо дополнят титаном»: экс-депутат Шингаркин раскрыл подробности избиения
Популярное
В ООН отреагировали на ошибочную статью Bloomberg о готовящемся «вторжении РФ на Украину»
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.