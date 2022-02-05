Пожарные направлены в «Шереметьево» в связи с готовящейся экстренной посадкой Ту-204
Экипаж грузового самолета принял решение о посадке из-за возникших неисправностей.
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В столичном аэропорту «Шереметьево» ожидается экстренная посадка грузового воздушного судна. В связи с предстоящим ЧП на место стянуты пожарно-спасательные силы города Москвы.
По информации ТАСС, ссылающегося на источник в экстренных службах, незапланированно приземлиться должен Ту-204, вылетевший из Шереметьево в Лейпциг.
Как указывает пресса, после подъема в воздух у самолета сработал датчик неисправности шасси. В связи с возникшими трудностями экипажем было принято решение вернуться на стартовый аэропорт.