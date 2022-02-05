В стране и мире Пожарные направлены в «Шереметьево» в связи с готовящейся экстренной посадкой Ту-204 Анна Берестовая Экипаж грузового самолета принял решение о посадке из-за возникших неисправностей. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: В столичном аэропорту «Шереметьево» ожидается экстренная посадка грузового воздушного судна. В связи с предстоящим ЧП на место стянуты пожарно-спасательные силы города Москвы. По информации ТАСС, ссылающегося на источник в экстренных службах, незапланированно приземлиться должен Ту-204, вылетевший из Шереметьево в Лейпциг. Как указывает пресса, после подъема в воздух у самолета сработал датчик неисправности шасси. В связи с возникшими трудностями экипажем было принято решение вернуться на стартовый аэропорт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика