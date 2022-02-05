Помочь самым нуждающимся: ЦПВС раздал продовольствие на юге сирийского Алеппо

Восторгу маленьких жителей населенного пункта Бридэ на юге сирийской провинции Алеппо нет предела. Только что случилось маленькое чудо: крохотная «птичка» спустилась к ним с небес, и тут же снова взмыла в небо.

С высоты съемки коптера в несколько десятков метров очень хорошо видны следы разрушений. Почти нет целых домов. И, словно муравьи, местные жители спешат к колоне с российской гуманитарной помощью, и уже обратно расходятся по своим домам, нагруженные большим количеством продовольствия. Эти продукты были доставлены из России морским путем через сирийской порт Тартус.

«Выдано 500 продовольственных наборов. В состав которых входит мука, рис, чай, растительное масло», - указал представитель ЦПВС Максим Лавров.

Бридэ находится на юге провинции Алеппо. Шесть лет он находился во власти боевиков. В очереди за гуманитарной помощью почти не увидишь мужской части населения. В основном старики, женщины и дети. Мужчины или служат в армии, или погибли от рук боевиков. Баранов разводить почти некому.

«Большая часть населения Бридэ - пастухи. Всегда жили небогато, но всегда была еда. В 2013 году сюда пришли боевики, и с той поры у нас проблемы. Некому пасти скот: не осталось мужчин, да и скота не осталось», - обозначил представитель губернатора Алеппо в Бридэ Халиф Мухаммад.

Пока у жителей Бридэ все надежды связаны с тем, что дети подрастут и станут разводить баранов, как когда-то их отцы, а также с гуманитарной помощью, которую оказывают представители российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Восемь детей у меня. Мой муж погиб от рук боевиков. Выживаем за счет огорода. На столе одни овощи и лепешки. Спасибо Вам за помощь», - поделилась местная жительница Муфида.

Прямо в противоположном направлении от Алеппо, на севере, находится город Джейр эль-Джамаль. Здесь, помимо местных жителей, огромное число беженцев из Африна. С той поры, как город заняли турецкие вооруженные силы, люди предпочитают бежать. До войны Джейр эль-Джамаль считался городом богатым. Люди здесь издревле занимались сельским хозяйством, выращивали пшеницу и оливки, но сейчас здесь стало трудно найти любую работу. На улицах появилось множество нищих. И именно сюда российские офицеры из ЦПВС решили доставить гуманитарную помощь.

«Жители Африна расселились по многим населенным пунктам на севере провинции Алеппо. Мы всем рады, но наш город, конечно, не рассчитан на такое большое количество беженцев. Люди сейчас живут очень бедно, пытаются заработать на пропитание», - объяснил шейх племени эмират Мухамед Газаль.

Каждый беженец в очереди получает арабские лепешки и большой пакет с чечевицей, рисом, мукой и сахаром - примерно месячный запас продуктов. Это настоящее богатство для этих бедных, но никогда не унывающих людей.

«Остались живы, когда бежали из Африна. Здесь, правда, совсем нет работы, выручает только благотворительная помощь. Спасибо русским друзьям за внимание к нам», - поблагодарил местный житель Абу Умар.

Сейчас в Сирии установилась необычно холодная погода. Именно поэтому представители ЦПВС увеличивают раздачу гуманитарной помощи в населенных пунктах, которые нуждаются в экстренной помощи. Пять тонн груза в Бридэ и пять тонн груза в Джейр эль-Джамале раздали буквально за полчаса.

Всего с момента начала своей работы Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел уже более 3050 гуманитарных акций, выдав нуждающимся более 5300 тонн продовольствия. Гуманитарные конвои побывали во всех пострадавших от войны районах страны.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов