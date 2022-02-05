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Почти 80 положительных тестов: житель Стамбула больше года болеет COVID-19

Анна Берестовая
04:24 05.02.2022
Мужчина сдал 78 положительных тестов на коронавирус в Стамбуле.
Почти 80 положительных тестов: житель Стамбула больше года болеет COVID-19
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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Пятидесятишестилетний Музаффер Каясан, проживающий в Стамбуле, уже больше года не может излечиться от коронавирусной инфекции. Период его беспрерывной болезни длится с ноября 2020 года.

Все это время мужчина продолжает сдавать тесты на COVID-19 с надеждой, что вирус, наконец, отступил. На сегодняшний день он сделал уже 78 тестов - и все с положительным результатом.

Хотя Каясана и выписали из больницы, он продолжает находиться на карантине и вынужден жить один. Из-за недуга, который никак не хочет его отпускать, мужчина уже очень долго не видел своих внуков.

Причиной такой длительной болезни, как рассказали жителю Стамбула медики, является крайне ослабленное состояние иммунной системы. Каясан страдает от лейкемии и поддерживать его жизнь после заражения коронавирусом удается лишь с помощью лекарств.

Об истории невыздоравливающего пациента рассказал телеканал A Haber. В связи со сложной ситуацией мужчина, 14 месяцев отрезанный от своей семьи, обратился за помощью к властям.

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