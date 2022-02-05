Корреспондент «Звезды» показал, как проходит ледовая разведка палубных вертолетов ТОФ

Экипажи палубных поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота в рамках учений провели ледовую разведку пролива Лаперуза, соединяющего Японское и Охотское моря, для прокладывания в условиях сложной ледовой обстановки оптимального маршрута движения отряда боевых кораблей ТОФ через проливную зону.

Экипажи вертолетов оценивают состояние льда на участках планируемого перехода, выявляя безопасные маршруты движения и определяют оптимальные направления преодоления ледовых полей. Как выглядит это военное мероприятие с палубы корабля, показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов, побывавший на борту фрегата «Маршал Шапошников».

«Задача военных летчиков сегодня - провести разведку ледовой обстановки по маршруту следования кораблей Тихоокеанского флота. Метеоусловия позволяют проводить полеты на высоте до 900 метров над уровнем моря», - рассказал он.

В это время на борту судна в пункте управления полетами с помощью специальных навигационных систем отслеживаются показатели скорости ветра, траектории движения вертолета и маршрут полета.

В районе ожидания организована безопасная стоянка кораблей и судов Тихоокеанского флота на незащищенном рейде. Военнослужащими подразделения противоподводно-диверсионной обороны усилен контроль за водной поверхностью, проводится профилактическое гранатометание. В период стоянки корабли отряда траверзным способом пополнили запасы воды и топлива от танкеров вспомогательного флота, а также провели тренировки по организации противовоздушной обороны и противодействию диверсионной деятельности условного противника.

Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота вышли в море в рамках плановых военно-морских учений во вторник. В учениях принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а так же малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.

Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов