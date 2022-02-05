Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Корреспондент «Звезды» показал, как проходит ледовая разведка палубных вертолетов ТОФ

Максим Низкодубов
05:01 05.02.2022
Экипажи палубных вертолетов Тихоокеанского флота в рамках учений провели разведку ледовой обстановки в районе пролива Лаперуза.
© Видео: ТРК "Звезда", Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи палубных поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота в рамках учений провели ледовую разведку пролива Лаперуза, соединяющего Японское и Охотское моря, для прокладывания в условиях сложной ледовой обстановки оптимального маршрута движения отряда боевых кораблей ТОФ через проливную зону.

Экипажи вертолетов оценивают состояние льда на участках планируемого перехода, выявляя безопасные маршруты движения и определяют оптимальные направления преодоления ледовых полей. Как выглядит это военное мероприятие с палубы корабля, показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов, побывавший на борту фрегата «Маршал Шапошников».

«Задача военных летчиков сегодня - провести разведку ледовой обстановки по маршруту следования кораблей Тихоокеанского флота. Метеоусловия позволяют проводить полеты на высоте до 900 метров над уровнем моря», - рассказал он.

В это время на борту судна в пункте управления полетами с помощью специальных навигационных систем отслеживаются показатели скорости ветра, траектории движения вертолета и маршрут полета.

В районе ожидания организована безопасная стоянка кораблей и судов Тихоокеанского флота на незащищенном рейде. Военнослужащими подразделения противоподводно-диверсионной обороны усилен контроль за водной поверхностью, проводится профилактическое гранатометание. В период стоянки корабли отряда траверзным способом пополнили запасы воды и топлива от танкеров вспомогательного флота, а также провели тренировки по организации противовоздушной обороны и противодействию диверсионной деятельности условного противника.

Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота вышли в море в рамках плановых военно-морских учений во вторник. В учениях принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а так же малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.

Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:55 В стране и мире
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
05:30 В стране и мире
Пожарные направлены в «Шереметьево» в связи с готовящейся экстренной посадкой Ту-204
04:54 Спорт
Товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею не состоится
01:44 В стране и мире
В НАТО заявили, что Украину в ближайшее время не примут в альянс
00:02 В стране и мире
Наледь упала на годовалого мальчика в Химках
Популярное
Видео
В Москве найдено тело убитой мужем «Мисс Кузбасс - 2010»
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Видео
Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Видео
Истребители ВВС Англии сопроводили российские ракетоносцы Ту-95 над северными морями
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.