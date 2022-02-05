Игрушки и обувь могут сделать обязательными для переработки в России

Мебель, обувь и игрушки могут оказаться в числе продуктов, обязательных к переработке. Проект постановления правительства, включающий соответствующие изменения, был подготовлен Минприроды России и Российским экологическим оператором (РЭО).

Новые товары были определены по ряду признаков, среди которых: однородность материала, длительный срок разложения изделия, вредоносное воздействие на окружающую среду в процессе разложения и, наконец, наличие технологий, позволяющих произвести переработку. Как пишет «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в список попали объекты с совершенно разным сроком разложения, вплоть до миллиона лет (у стекла).

Перечисленные в тексте документа товары и упаковки товаров, в случае принятия проекта, будут подлежать утилизации после того, как потеряют свои потребительские свойства. Нормативы утилизации также устанавливаются в рамках инициативы.

Как следует из материала, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, список хотят дополнить следующими товарами: «Игры и игрушки», «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Изделия ножевые и столовые приборы» и так далее. Кроме того, в перечень попадет деревянная, металлическая и пластмассовая мебель, а также резиновая обувь и обувь из дерева, полимерных и текстильных материалов. Публичное обсуждение проекта будет проходить до 2 марта текущего года.