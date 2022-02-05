Летчики Су-25СМ ВВО преодолели 7 тысяч километров и приземлились в Белоруссии

Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Белоруссии.

Преодолев более 7000 километров российские летчики прибыли с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область на аэродром временного базирования.

Отмечается, что по прибытии экипажи российских Су-25СМ изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Самолет может нести до 32 видов различного вооружения, в том числе неуправляемые авиабомбы и ракеты, высокоточные бомбы и ракеты, оружие «воздух-воздух».

Кроме того, «Грач» оснащен двуствольной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2. Также возможна установка на штурмовик дополнительного артиллерийского вооружения в виде подвесных пушечных контейнеров СППУ-22-1, каждый из которых оснащен двухствольной 23-мм пушкой ГШ-23, выполненной по схеме Гаста.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Андрей Работнов