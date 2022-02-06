Ушел в отрыв: как экраноплан стал первым в соревновании с судами на подводных крыльях

В новом выпуске программы «Военная приемка» показала зрителям необычное состязание - гонку между двумя судами на подводных крыльях и одним экранопланом. В соревновании приняли участие самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис», новый пассажирский теплоход на подводных крыльях «Валдай» и небольшой экраноплан.

Первое, что обращает на себя внимание - практически одновременный набор скорости всеми участниками. Поначалу все они идут в водоизмещающем режиме, но постепенно каждый выходит в свое уникальное поле - кто на крыло, кто на экран.

Через некоторое время оба «крылатых» оппонента набрали большую скорость, а экраноплан остался позади. Но ненадолго: на скорости около 60-70 километров в час он не спеша, аккуратно начинает обгонять собратьев по крылу.

Скорость экраноплана во время обгона - около 80-90 километров в час. На пике он разгоняется до 110.

Так, экраноплан оказался быстрее, но суда на подводных крыльях резвее стартуют и ими легче управлять. Но экраноплан обладает свойствами амфибийности. У каждого из этих аппаратов свои достоинства, но объединяют их скорость, комфорт и экономичность по сравнению с обычными судами.

Корабли с крыльями и плавающие самолеты, катера на подводных крыльях и экранопланы - в новом выпуске «Военной приемки». Особые аппараты, с виду напоминающие самолеты, но не способные подняться высоко и летающие только над водой. Появление таких аппаратов у СССР посеяло панику зарубежом - один из отечественных экранопланов на Западе даже прозвали «Каспийский монстр». Заслужено ли такое название? Как именно СПК развивают свои фантастические скорости и что из себя представляют современные аппараты - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.