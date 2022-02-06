Самолет и вездеход: проверку образца экраноплана для Ямала на амфибийность показали на видео

Программа «Военная приемка» в своем новом выпуске про экранопланы и судна на подводных крыльях показала эксклюзивные стендовые испытания последней разработки ЦКБ имени Алексеева - экраноплана водоизмещением 12 тонн, эксплуатировать который предположительно планируется на Ямале. Специалисты прогнозируют, что по истечении ближайших двух лет можно приступить будет к непосредственному строительству данного аппарата.

На стенде расположен образец модели и уменьшенные копии двигательных установок. Как только они включаются, происходит проверка того, способен ли аппарат выходить на необорудованный берег. Иначе говоря, проверяется его амфибийность - достаточно ли поддувных двигателей для создания разгрузки данного аппарата.

Амфибийность - очень важное качество для экранопланов. Но даже из них немногие могут им похвастаться. Обладающий амфибийностью аппарат будет способен летать не только над поверхностью воды, но и взлетать с необорудованного берега и двигаться на относительно ровной поверхности.

Способность работать без наличия аэродрома - главное перспективное преимущество такой техники, как экраноплан.

Корабли с крыльями и плавающие самолеты, катера на подводных крыльях и экранопланы - в новом выпуске «Военной приемки». Особые аппараты, с виду напоминающие самолеты, но не способные подняться высоко и летающие только над водой. Появление таких аппаратов у СССР посеяло панику зарубежом - один из отечественных экранопланов на Западе даже прозвали «Каспийский монстр». Заслужено ли такое название? Как именно СПК развивают свои фантастические скорости и что из себя представляют современные аппараты - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.