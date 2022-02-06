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Быстрые, мощные, огромные: опубликованы кадры с самыми большими отечественными экранопланами

Егор Левин
10:25 06.02.2022
В 80-х годах прошлого века были созданы действующий образец единственного в мире экраноплана-ракетоносца «Лунь» и экраноплан «Спасатель», в создании которого приняла участие дочь Ростислава Алексеева Татьяна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Южного военного округа, РИА Новости
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Первый большой экраноплан, созданный в ЦКБ Алексеева, спустили на воду в далеком 1966 году. Он назывался «КМ», что означало «Корабль-макет». Но в ЦРУ тогда аббревиатуру расшифровали по-своему, и прозвали его «Каспийский монстр». Каспийский - потому что слишком большой для рек, а испытывали его на Каспии. Монстр - 92 метра в длину, размах крыльев - 37,6 метров, максимальная взлетная масса - 544 тонны. Какое-то время КМ считался самым тяжелым летательным аппаратом в мире. Крейсерская скорость опытного образца составляла 430 километров в час, а максимальная - 500. В то же самое время, отметим, мировой рекорд скорости движения по воде - 511 километров в час.

В 70-х годах в ЦКБ появился «Орленок» - малый десантный корабль-экраноплан. Его приняли на вооружение в 1979 году, всего было построено пять единиц.

В 1986 году, после смерти Ростислава Алексеева, был доведен до действующего образца самый масштабный его проект - экраноплан «Лунь», первый и единственный в мире экраноплан-ракетоносец.

Его длина составляла 73 метра, размах крыла - 44 метра, высота - 19 метров. Он способен был нести шесть ракет «Москит» на своей спине, и мог так потопить целый авианосец. Более того, «Лунь», летающий впритирку к воде, был незаметен для большинства радаров.

Тогда же был разработан и построен еще один гигант - экраноплан «Спасатель». Один из его конструкторов - дочь Алексеева, Татьяна.

«В связи с тем, что у нас слишком много аварий начало происходить на водных просторах, все-таки было принято решение - «Спасатель». А потом, у нас в организации была такая тенденция всегда - как говорится, были военные заказы, но в параллели всегда шли какие-то гражданские. Поэтому сам, как говорится, тип вот такой компоновки «Спасателя», он фигурировал давно. По сути дела, компоновку не меняли, только убрали ракеты. А внутри там, если посмотреть, сделаны все помещения для медицинского комплекса и принятия спасенных с воды», - рассказала программе «Военная приемка» ведущий инженер-конструктор АО «ЦКБ СПК имени Алексеева» Татьяна Алексеева.

Сейчас «Спасатель» стоит со сложенными крыльями неподалеку от ЦКБ в виде памятника.

Корабли с крыльями и плавающие самолеты, катера на подводных крыльях и экранопланы - в новом выпуске «Военной приемки». Особые аппараты, с виду напоминающие самолеты, но не способные подняться высоко и летающие только над водой. Появление таких аппаратов у СССР посеяло панику зарубежом. Как именно СПК развивают свои фантастические скорости и что из себя представляют современные аппараты - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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