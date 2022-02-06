Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час

Найти судно на подводных крыльях, развивающее непосредственно на открытой воде не условные, а реальные 100 километров в час - довольно сложная задача. В ЦКБ имени Алексеева эту задачу решили: как заявил генеральный конструктор бюро, там разработали «самый быстрый в мире катер на подводных крыльях» - проект «Сагарис».

Катер получил негласное прозвище «Водный Феррари»: жидкокристаллические экраны, богатая отделка, кресла из белой кожи - все это похоже на салон премиального автомобиля. Который идет по воде.

Скорость в 70 и более километров в час фактически составляет для «Сагариса» лишь половину от его способностей. Длина катера - 10,5 метров, двигатель на нем один, мощностью 520 лошадиных сил. Цель, которую преследовал автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров, оказавшись на борту непривычного «Феррари» - достичь скорости в 100 километров в час.

Разгоняясь, «Сагарис» встает на крыло на скорости около 25 километров в час. Подходить к скорости в сотню - в целом, довольно опасное занятие из-за небольшого пятна контакта с поверхностью. Но цель в итоге была достигнута. Даже превышена - 101 километр в час прямо в момент съемки.

Дальше на неспокойной воде разгоняться страшно. Со слов создателей, на ровной глади во время испытаний «Сагарис» достиг 130 километров в час - цифра достойная.

Корабли с крыльями и плавающие самолеты, катера на подводных крыльях и экранопланы - в новом выпуске «Военной приемки». Особые аппараты, с виду напоминающие самолеты, но не способные подняться высоко и летающие только над водой. Появление таких аппаратов у СССР посеяло панику зарубежом - один из отечественных экранопланов на Западе даже прозвали «Каспийский монстр». Заслужено ли такое название? Как именно СПК развивают свои фантастические скорости и что из себя представляют современные аппараты - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.