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Морской «форсаж»: катера проектов «Дельфин» и «Соболь» проверили друг друга на скорость

Егор Левин
12:20 06.02.2022
В момент начального разгона крупный «Соболь» получает небольшое преимущество, но стоит «Дельфину» встать на крылья и все сразу же меняется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Военная приемка» показала впечатляющие кадры скоростных гонок на воде. Соперниками выступили скоростной катер на подводных крыльях проекта «Дельфин» и патрульно-сторожевой катер проекта «Соболь». Он крупнее оппонента, но по скоростным характеристикам примерно одинаков.

За счет меньшего веса и более быстрого выхода на максимальную скорость «Дельфин» без особых проблем обгоняет «Соболя» практически с самого начала. В момент начального разгона он получает небольшое преимущество, но стоит «Дельфину» встать на крылья - все сразу же меняется, и небольшой катер уносится вперед, взлетая над водой.

Когда он набирает скорость в 30 узлов, вода начинает создавать на крыле подъемную силу, и катер приподнимается. Сопротивление уменьшается, скорость - растет. Стоит отметить, что эксперимент - не очень чистый, так как море было не совсем спокойным. В другой ситуации «Соболь» не предоставил бы «Дельфину» особенно большого преимущества.

Корабли с крыльями и плавающие самолеты, катера на подводных крыльях и экранопланы - в новом выпуске «Военной приемки». Особые аппараты, с виду напоминающие самолеты, но не способные подняться высоко и летающие только над водой. Появление таких аппаратов у СССР посеяло панику зарубежом - один из отечественных экранопланов на Западе даже прозвали «Каспийский монстр». Заслужено ли такое название? Как именно СПК развивают свои фантастические скорости и что из себя представляют современные аппараты - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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