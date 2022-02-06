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Обороняющий «Дельфин»: кадры скоростного тест-драйва патрульного катера на подводных крыльях

Егор Левин
11:10 06.02.2022
Катер поднимается на крылья на скорости около 30 узлов, набор максимальной скорости зависит от волнения моря и силы ветра - добраться до максимума можно за 15 секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Государственную границу в районе Сочи охраняет целая стая «Дельфинов», но не простых - быстроходных катеров на подводных крыльях одноименного проекта. Каждый из них - 10 метров в длину, водоизмещением чуть более 3 тонн. При этом, перемещать катер на суше способен даже один человек.

Норматив с момента выезда из ангара до спуска катера на воду составляет не более 4 минут. Чтобы осуществить это, нужен экипаж из двух человек и крановщик, непосредственно опускающий аппарат в воду.

«Дельфины» используются для патрулирования акваторий, портов, береговых линий и пунктов базирования. Также катера могут использоваться для доставки пограничных нарядов и осмотров. Максимальная скорость патруля достигает 45 узлов (около 80 километров в час). Такие возможности «Дельфинам» дают именно подводные крылья. Впрочем, это - максимум, достигаемый в идеальных условиях на спокойной воде.

Аппарат поднимается на крылья на скорости в примерно 30 узлов. Набор максимальной скорости зависит от волнения моря и силы ветра. Иногда добраться до максимума можно за 15 секунд, иногда более.

Корабли с крыльями и плавающие самолеты, катера на подводных крыльях и экранопланы - в новом выпуске «Военной приемки». Особые аппараты, с виду напоминающие самолеты, но не способные подняться высоко и летающие только над водой. Появление таких аппаратов у СССР посеяло панику зарубежом - один из отечественных экранопланов на Западе даже прозвали «Каспийский монстр». Заслужено ли такое название? Как именно СПК развивают свои фантастические скорости и что из себя представляют современные аппараты - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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