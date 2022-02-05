Верховный суд Украины заявил, что с их стоянки не исчезали 68 машин

На Украине опровергли информацию о пропаже 68 автомобилей со стоянки Верховного суда, которую накануне распространили СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как объяснила руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка, транспорт был планово перемещен на другую стоянку.

По ее словам, это было необходимо сделать в рамках исполнения предписания Госслужбы по ЧС Украины. Машины на стоянке препятствовали проезду машин пожарной безопасности в здание. Перед транспортировкой все автомобили прошли опломбирование.

«Машины Верховного суда не воровали», - обозначила Булка в аккаунте в соцсети Facebook.

Руководитель аппарата добавила, что прессу запутало сообщение на странице Facebook, не являющейся официальной страницей Верховного суда. Источник неофициальной информации будто бы был создан не прошедшими переаттестацию судьями в знак протеста.

Ранее СМИ указывали, что со стоянки Верховного суда якобы пропали авто на сумму более 12,5 миллионов гривен. Сообщалось также, что после инцидента будто бы было подано заявление в Национальную полицию.