Наледь упала на годовалого мальчика в Химках

На территории Подмосковья в районе городского округа Химки годовалый ребенок пострадал из-за падения наледи. Мальчик, ставший жертвой несчастного случая, в настоящее время госпитализирован.

По факту происшествия организована проверка со стороны Химкинской городской прокуратуры. В ходе ее проведения будет определено, соблюдались ли на месте инцидента требования федерального законодательства.

Об этом сообщили Telegram-канале Прокуратуры Московской области. По результатам данной проверки, при наличии соответствующих оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.