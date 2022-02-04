Альпаку засняли в московском метро

В подземном «измерении» Москвы очевидцы заметили неожиданного гостя. В четверг пассажиры столичного метрополитена оказались в компании южноамериканской альпаки.

Любопытное животное находилось в метро и расхаживало по помещению станции. Примечательно, что домашнее животное чувствовало себя совершенно свободно посреди громыхающей «подземки», а также не боясь приближалось к людям.

Кадры встречи с альпакой засняли на свои телефоны немало человек. В скором времени видео и фотографии «пасущегося» в метро белого животного разлетелись по Сети.