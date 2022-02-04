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Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера

Михаил Аброськин
05:00 04.02.2022
В учениях приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Касатонов» и крейсера «Маршал Устинов».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Отряд боевых кораблей Северного флота провел учения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника в северо-восточной части Атлантического океана. В мероприятии приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Касатонов» и крейсера «Маршал Устинов». На борту последнего вместе с военнослужащими побывал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

«Ветер 25-30 метров в секунду. Волна поднимается настолько высоко, что корабль качает, и устоять на ногах становится сложно. Несмотря на это, там, в небе, за дымкой, постоянно работают самолеты базовой патрульной авиации других государств. Они смотрят за путем следования отряда боевых кораблей Северного флота, и на своем борту, в теории, могут нести различные типы вооружения. Поэтому здесь, на борту крейсера, регулярно отрабатывают свои навыки боевые расчеты систем ПВО», - рассказал он.

Цели на экранах приборов смоделированы компьютером. Ответные пуски ракет систем противовоздушной обороны тоже электронные. Тем не менее, экипаж крейсера действует так, словно находится в реальной боевой обстановке.

Самолеты «противника» атаковали крейсер «Маршал Устинов» сразу с двух сторон. У боевых расчетов есть не больше минуты на то, чтобы защититься от нападения и сбить «выпущенные противокорабельные ракеты». «Неприятелю» в небе противостоит вся зенитная огневая мощь крейсера, включая зенитно-ракетный комплекс «Форт».

Комплекс и принцип его работы строго засекречены. Однако нашей съемочной группе представилась уникальная возможность - посмотреть, как именно расчет обеспечивает оборону корабля.

Во время таких тренировок свои навыки отрабатывают артиллеристы и расчеты зенитно-ракетных комплексов. Но успех учений зависит не только от их слаженной работы

«Это требует максимальной концентрации всего экипажа. В этих учениях задействован весь экипаж корабля, начиная от штурманов, которые рассчитывают правильный курс корабля, заканчивая механиками, которые подают питание на комплексы и обеспечивают ход корабля», - объяснил старший помощник ракетного крейсера «Маршал Устинов» Евгений Дельвер.

Эти учения проходят в водах северо-восточной Атлантики. Экипаж крейсера «Маршал Устинов» проводит их совместно с фрегатом «Адмирал Касатонов». Работа в группе позволяет увеличить дальность обзора радиолокационных систем и повышает точность получаемых данных.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев

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