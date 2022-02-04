Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии

На рейде порта Тартус патрульный корабль «Дмитрий Рогачев». На мачте поднят сирийский флаг. Это давняя морская традиция - при заходе в порт в знак уважения поднимать флаг принимающей стороны. В порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, и поэтому здесь наши моряки чувствуют себя практически как дома.
Позади почти 6000 морских миль. И вот, у берегов Сирии шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград». Путь был неблизким и непростым - вокруг Европы в восточную часть Средиземного моря.
«Отряд десантных кораблей Военно-Морского Флота России прибыл в пункт материально-технического обеспечения в порту Тартус, расположенный в Средиземном море. Переход прошел благополучно. Несмотря на штормовые условия, корабли и личный состав экипажей проявили лучшие свои морские качества, поэтому переход прошел очень удачно», - рассказал заместитель командира отряда кораблей Федор Виновозов.
У причальной стенки - большой десантный корабль «Петр Моргунов». Несмотря на особенности службы, рацион экипажа не отличается от того, что и на суше. Молоко, яйца, соки, растительное масло, овощи и фрукты - все самое свежее и точно в назначенное время доставлено под погрузку. Загрузка на борт продуктов и питьевой воды занимает всего несколько часов, и практически следом в бухту заходит БДК «Георгий Победоносец».
Пункт материально-технического обеспечения «Тартус» был создан еще в 70-е годы прошлого века и являлся, фактически, форпостом советского флота в этом регионе. И вот, в 2016 году для пункта МТО Тартус началась новая история. Теперь здесь большая закрытая акватория с новейшим причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей.
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