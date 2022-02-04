Армия Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии Игорь Лапик В пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе построен целый судоремонтный комплекс для поддержки полной технической готовности кораблей. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На рейде порта Тартус патрульный корабль «Дмитрий Рогачев». На мачте поднят сирийский флаг. Это давняя морская традиция - при заходе в порт в знак уважения поднимать флаг принимающей стороны. В порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, и поэтому здесь наши моряки чувствуют себя практически как дома. Позади почти 6000 морских миль. И вот, у берегов Сирии шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград». Путь был неблизким и непростым - вокруг Европы в восточную часть Средиземного моря. «Отряд десантных кораблей Военно-Морского Флота России прибыл в пункт материально-технического обеспечения в порту Тартус, расположенный в Средиземном море. Переход прошел благополучно. Несмотря на штормовые условия, корабли и личный состав экипажей проявили лучшие свои морские качества, поэтому переход прошел очень удачно», - рассказал заместитель командира отряда кораблей Федор Виновозов. У причальной стенки - большой десантный корабль «Петр Моргунов». Несмотря на особенности службы, рацион экипажа не отличается от того, что и на суше. Молоко, яйца, соки, растительное масло, овощи и фрукты - все самое свежее и точно в назначенное время доставлено под погрузку. Загрузка на борт продуктов и питьевой воды занимает всего несколько часов, и практически следом в бухту заходит БДК «Георгий Победоносец». Пункт материально-технического обеспечения «Тартус» был создан еще в 70-е годы прошлого века и являлся, фактически, форпостом советского флота в этом регионе. И вот, в 2016 году для пункта МТО Тартус началась новая история. Теперь здесь большая закрытая акватория с новейшим причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей. © Минобороны России Одновременно швартоваться могут до десяти кораблей практически любого класса. Расширен фарватер, оборудованы постоянные плавмастерские. Наконец, построен целый судоремонтный комплекс, который будет поддерживать полную техническую готовность кораблей, выполняющих специальные задачи в Средиземноморье. «Мы можем исправлять любые неисправности, ну, естественно, в границах своих возможностей. Возможности нам предоставлены флотом довольно обширные. Сюда направляются специалисты довольно широкого уровня. Они очень опытные. У нас, к примеру, есть лаборатория для проведения исследований. Мы можем по определенным показателям узнать какие-то материалы, проверять ГСМы на качество», - объяснил начальник цеха по оперативному ремонту и устранению неисправностей Владимир Плаксин. Техника - это хорошо, но на первом месте, разумеется, стоят люди. Для российский военных моряков в Тартусе созданы максимально комфортные условия. Жилые модули, баня, спортзал: все, как в местах постоянной дислокации, только в тысячах километров от дома. И, конечно, столовая. По всеобщему признанию - вкусно, сытно, разнообразно. А в Новый год был настоящий праздничный стол. «Салат оливье готовили, рыба была. Конфеты, сладости были. Апельсины», - поделился военнослужащий ВС РФ Михаил Секира. © Минобороны России Службу здесь проходят контрактники и офицеры со всей России. До дома кому-то два, кому-то три, в кому-то и семь тысяч километров. Но, служба есть служба. «Для военнослужащих расстояние не имеет особого значения. Военные, люди в погонах, знают, что выполнение задач не всегда рядом с домом находится. Да, конечно, у многих военнослужащих, когда они из пункта постоянной дислокации убыли, сначала все новое, интересно. А через какое-то время, недели через две-три - тоска по Родине, тоска по близким. Ну, у нас есть здесь переговорный пункт, где можно пообщаться с родными. Ну, из опыта, через какое-то время военнослужащий привыкает. Коллектив, и созданы все условия комфортные, поэтому особых проблем нет», - описал заместитель командира оперативного командования в дальней оперативной зоне Алексей Дубошей. © Минобороны России Тем временем пришедшие в восточное Средиземноморье корабли активно отрабатывают учебно-боевые упражнения в рамках масштабных учений, которые сейчас проводятся в акватории морей, прилегающих к России, а также в стратегически важных районах мирового океана. Всего в маневрах на всех флотах принимают участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика