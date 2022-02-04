Миротворцы РФ за неделю обеспечили безопасный въезд почти шести тысячам человек в Карабах

Российские миротворцы за неделю обеспечили безопасный въезд более 2,5 тысяч автомобилей и около шести тысяч человек в Нагорный Карабах и обратно, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, при необходимости проводится их тщательный досмотр» - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Отмечается, что бойцы обеспечивают мониторинг обстановки и контроль соблюдения режима прекращения огня на всех 27 наблюдательных постах вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», которые защищают военных от стрелкового оружия и осколков, а также позволяют вести круговое наблюдение за близлежащей территорией.

Кроме того, посты оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, что позволяет контролировать текущую обстановку.

Также для обеспечения быта военнослужащих построены блочно-модульные городки, где в комфортных и современных условиях бойцы могут заниматься физподготовкой и отдыхать.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов