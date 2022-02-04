СМИ: РФ скоро продолжит серию контактов с Западом по гарантиям безопасности

В МИД РФ анонсировали продолжение серии контактов России и Запада по гарантиям безопасности в ближайшее время, сообщают СМИ. Вместе с тем пока еще нет «никаких конкретных договоренностей о датах, сроках и уровнях».

«Череда контактов в ближайшее время продолжится», - сообщил ТАСС источник в российском внешнедипломатическом ведомстве.

Собеседник агентства также отметил, что российская сторона разочарована отсутствием движения навстречу Москве от западных партнеров по ее главным требованиям в сфере безопасности. Он подчеркнул, что «сложно сказать, что реальный шаг Запада навстречу нам сделан», однако можно утверждать, что «проявлен интерес к продолжению диалога, что само по себе тоже положительно».

«Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестке дня в области контроля над вооружениями», - добавил источник.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что ответы США и НАТО по направленным РФ предложениям о гарантиях безопасности еще изучаются. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что именно президент России Владимир Путин примет окончательное решение о дальнейших шагах страны.