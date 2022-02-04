Ревут моторы, визжат покрышки: военные автоинспекторы ЦВО показали навыки экстремального вождения

На полигоне в Челябинской области ревут моторы и визжат покрышки на крутых виражах. Военные автоинспекторы Центрального военного округа приступили к подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Дорожный патруль».

Инспекторы демонстрируют навыки экстремального вождения, выполняя элементы контраварийной подготовки. В том числе это разгон, экстренное торможение и экстремальная параллельная парковка.

Также экипажам ВАИ предстоит соревноваться в индивидуальной гонке на время, замене условно поврежденного колеса и тушении пожара штатными средствами.

В прошлом году на Армейских международных играх российская команда заняла первое место в конкурсе «Дорожный патруль», который впервые проходил в Катаре.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов