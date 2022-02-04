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Грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Калининграде

Анна Берестовая
01:05 04.02.2022
В результате ДТП мать погибла на месте, успев перед этим спасти ребенка.
© Видео: УМВД России по Калининградской области © Фото: УМВД России по Калининградской области
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В четверг, 3 февраля, в Калининграде грузовой автомобиль сбил на пешеходном переходе мать с маленьким ребенком. В момент ДТП она переходила дорогу с коляской на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия женщина скончалась на месте до прибытия кареты скорой помощи. Младенец, благодаря мгновенной реакции молодой матери, остался жив, однако получил повреждения.

«Детскую коляску девушка успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь ее ребенку», - указала начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.

Трагедия случилась вечером, примерно в 17 часов. Фура, совершившая наезд на женщину, по предварительным данным, двигалась по Московскому проспекту со стороны улицы Литовский вал. За рулем грузовика находился 47-летний водитель.

В настоящее время уточняются подробности смертельной аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД.

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