Более тысячи воспитанников довузовских образовательных учреждений МО привиты от COVID-19

В России стартовала прививочная кампания против коронавируса среди воспитанников довузовских учебных заведений Министерства обороны РФ. Более тысячи человек уже получили первый компонент, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Более тысячи воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ получили первый компонент отечественного лекарственного препарата для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" в рамках стартовавшей в Минобороны массовой иммунизации учащихся ведомственных довузов», - говорится в сообщении.

Поствакцинальных или аллергических реакций организма среди учащихся выявлено не было, добавили в пресс-службе.

Прививку делают исключительно по желанию, с письменного согласия самих учащихся, а также с согласия их родителей и при отсутствии у добровольцев противопоказаний к препарату.

Зарегистрированный в прошлом году российский препарат для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил руководителю оперштаба первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову о мероприятиях, проводимых по предотвращению распространения вирусной инфекции в ВС РФ.

Он отметил, что в военно-медицинских организациях развернуто более 7,5 тысячи койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. Также в медучреждения Минобороны будет дополнительно поставлено более 100 ПЦР-лабораторий. Кроме того, из Петербурга в Подмосковье отправлен второй сводный отряд из 225 военных медиков для помощи гражданскому населению региона.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов