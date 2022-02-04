Из плена времени: в Германии обнаружили огромное захоронение сотен красноармейцев

Огромную территорию в немецком Бремене не окинешь одним взглядом - это не просто глухая промзона, здесь обнаружили массовое захоронение советских военнопленных.

«О том, что здесь находится кладбище, мы получили информацию с аэроснимков в прошлом году. Его называют "русским кладбищем", а теперь надо выяснить, пусты ли могилы или здесь еще находятся останки», - рассказала главный археолог Бремена Ута Халле.

Сюда свозили тела погибших красноармейцев в лагерях СС - они не выдержали нечеловеческих условий. В начале войны узники жили даже не в бараках, а под открытым небом, спали на голой земле. Потом появились землянки, в которые загоняли по 90 человек. В таких условиях даже сесть было некуда, пленные только стояли. На каторжных работах не было ни единого шанса выжить - измученных солдат заставляли строить железную дорогу и бункеры в разгар эпидемии тифа.

«За один месяц умерло больше тысячи человек, в ноябре 1941 года. На улице был холод, а у них не было теплой одежды. Здесь вырыли длинную могилу. И тела плотно складывали друг на друга. Это коллективная могила», - рассказала Халле.

Сразу после войны начались раскопки. В 1948 году власти Бремена решили перезахоронить останки на мемориальном комплексе Остерхольц. А потом на долгие десятилетия территория превратилась в место забвения, здесь устроили свалку. В прошлом году эту землю выбрали для строительства нового железнодорожного узла. И вот тут прошлое вновь ожило. Неравнодушные активисты подняли городские архивы и выяснили - раскопки не довели до конца.

«По документам ясно, что здесь с большой долей вероятности все еще находятся от 300 до 400 советских военнопленных. И никаких перезахоронений не проводилось. Вопрос, что с ними стало? Где они? Предположение, что они все еще здесь, под землей», - рассказал общественный активист Дитер Винге.

И вот спустя десятилетия поисковики вновь расчищают сантиметр за сантиметром, часто работают вручную. Каждый пройденный участок отражается на мониторе компьютера. Благодаря скрупулезной работе из плена времени удается отвоевать и личные вещи. Археологи находят медальон узника - их нацисты использовали как опознавательные знаки для пленных.

«Некоторые мы можем идентифицировать, если удается прочитать. Мы сверяем информацию с базой данных в Москве и понимаем, что это Виктор Крамушев, например. Мы находили такой медальон. Сейчас у нас их 95, из них 68 идентифицировали», - сказала Халле.

В январе поисковики обнаружили девять скелетов. У некоторых разбит череп - след кровавой жестокости нацистского режима. Эти находки только подтверждают догадки - здесь еще могут быть погребены сотни и сотни наших солдат.

«До января этого года были лишь небольшие костные фрагменты, а вот в январе был найден полный костный скелет и после этого еще восемь. Это говорит о том, что во время эксгумации тела не были обработаны должным образом», - рассказал генеральный консул РФ в Гамбурге Андрей Шарашкин.

Немецкие археологи совместно с российскими дипломатами хотят извлечь все останки, установить по возможности имя каждого забытого в этой земле. И перезахоронить со всеми почестями рядом с сослуживцами на старинном кладбище Бремена.