Корреспондент «Звезды» рассказал о взрыве газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде с места ЧП

В четверг, 3 февраля, на территории Нижнего Новгорода был зафиксирован хлопок газовоздушной смеси. Инцидент произошел в жилой многоэтажке по адресу проспект Ленина, 30, корпус 4 в Ленинском районе города.

Как сообщили в региональном МЧС, на место происшествия были направлены все виды служб экстренного реагирования. Возле здания, в котором случился взрыв, побывал и корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

«По одной из версий, причиной хлопка на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде стала самостоятельная установка газового оборудования одним из жильцов многоквартирного дома», - отметил он.

В результате взрыва эвакуировали все здание, а именно, согласно данным МЧС - 49 человек, включая двух детей. Межкомнатные и межквартирные перекрытия пострадали, несущие же конструкции, по предварительной версии, остались целы.

«Сейчас спасатели обследуют место ЧП», - добавил Лавров.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, для жильцов пострадавшего от взрыва дома подготовили пункт временного размещения в одной из местных школ. Районной администрации было дано поручение обеспечить людей водой и горячим питанием.

Для борьбы с последствиями происшествия было привлечено 107 человек и 32 единицы техники. В соответствии с имеющейся на данный момент информацией, после происшествия был госпитализирован один человек - мужчина, получивший ожоги 70-80% тела. Также на месте была оказана медицинская помощь женщине с гипертоническим кризом.