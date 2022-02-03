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В Москве наградили победителей литературного конкурса об авиации имени Чкалова

Андрей Аркадьев
09:47 03.02.2022
Среди участников - 150 действующих и начинающих писателей со всей России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лучшие литературные произведения про летчиков отобрали на конкурсе имени Валерия Чкалова. Торжественная церемония состоялась в Музее Вооруженных сил в Москве.

Среди участников - 150 действующих и начинающих писателей со всей России. Победу в номинации «Литературное творчество» завоевала Александра Пономарева за произведение «Прозрачное небо Сирии», первое место в номинации «Публицистика» заняло произведение «Небо Сталинграда» Михаила Кудинова.

Звание лучшего поэта досталось Андрею Канавщикову за поэму «Аэродром». Среди молодых талантов отметили Булата Гаттаулина со стихотворением «Теплый летний день».

Всероссийский литературный конкурс имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова проводится с целью популяризации авиации, воспитания любви к родному языку и родной истории.

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