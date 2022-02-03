«Иначе быть не могло»: Гаспарян объяснил, почему западные СМИ не оценили миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане

Западные СМИ довольно холодно отнеслись к недавней миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане - лишь 2% материалов заокеанских СМИ были позитивными. Сделать такой вывод позволило исследование специалистов медиагруппы «Россия сегодня».

В соответствии с ним в общем массиве новостных и аналитических публикаций, в которых встречались слова «Россия» и «ОДКБ», 57% оказались нейтральными и 41% - негативными. Самыми критикующими роль РФ и Организации договора о коллективной безопасности в урегулировании казахстанского конфликта оказались Германия и США. СМИ Франции, наоборот, оказались самыми позитивно настроенными.

В исследовании «России сегодня» принял участие и политолог Армен Гаспарян. Он прокомментировал реакции Запада, отметив, что в контексте постоянного поведения западных стран негативные публикации уже не кажутся чем-то особенным.

«Все совершенно без неожиданностей, иначе и быть не могло. На протяжении многих лет Запад рассказывает о том, что “страна-бензоколонка, разорванная в клочья, армии нет, с мемориальными паркетными организациями”, а потом включаете новости и узнаете - уже в Казахстане, за несколько часов. Конечно, после этого должен быть выброс негатива, это же надо своей аудитории как-то объяснять. Поэтому только очередными потоками сознания. А как иначе?» - сказал он.

Среди негативных материалов в СМИ доминировали утверждения о якобы желании РФ путем ввода миротворцев восстановить влияние на территории бывшего СССР, о якобы «политическом вмешательстве» в дела суверенного государства. Главной же позитивной оценкой миротворческой операции ОДКБ в Казахстане стали публикации с мнением о том, что с помощью ввода миротворцев Россия просто подтвердила эффективность механизмов организации.

В ходе исследования «Осьминог-5» специалисты медиагруппы проанализировали более 1 100 публикаций за период c 4 по 19 января 2022 года в 20 главных печатных, онлайн, ТВ- и радиоресурсах США, Великобритании, Германии и Франции.