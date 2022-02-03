В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19 Андрей Аркадьев В Москве, Московской области и Петербурге доминирующим штаммом является «омикрон», который передается гораздо быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «дельта». © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Статистические показатели заболеваемости COVID-19 в России будут какое-то время расти, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная. Причиной для сохранения роста количества заразившихся в нашей стране по ее мнению является разная ситуация в регионах. «Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», - приводит ее слова РИА Новости. Пшеничная добавила, что в Москве, Московской области и Петербурге доминирующим штаммом является «омикрон», который передается гораздо быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «дельта». Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне заявил, что количество тяжелых пациентов с коронавирусом снизилось на 9% и составляет 11% от числа госпитализированных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика