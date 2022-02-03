Истребители ВВС Англии сопроводили российские ракетоносцы Ту-95 над северными морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажи самолетов Ту-95 выполнили дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полета составила около 15 часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Англии.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов