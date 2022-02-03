Курсанты ДВОКУ изучили хитрости водолазной подготовки в бассейне Благовещенска

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) курсантов тренируют по программе легководолазной подготовки, сообщили в пресс-службе ВВО.

Для подготовки будущих офицеров факультета морской пехоты в училище сформирован штат инструкторов-водолазов, а также подготовлена соответствующая материальная база. Кроме того, в наличии барокамера и водолазное снаряжение. На данный момент занятия проходят в одном из бассейнов Благовещенска.

В ходе обучения курсанты применяют обмундирование из комплекта «Ратник», куда входят «патрульные» и «рейдовые» ранцы. В их составе есть прорезиненные общевойсковые защитные комплекты куда бойцы закладывают экипировку и снаряжение. Такие хитрости помогают плыть и преодолевать водные преграды, а также вести стрельбу по целям в движении.

Помимо легководолазной подготовки, морпехи ДВОКУ регулярно занимаются военно-прикладным плаванием в снаряжении с оружием в бассейнах и на открытой воде.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского является основным училищем подготовки офицеров для подразделений морской пехоты.

В этом учебном заведении курсантов учат действовать во всех средах - на суше, в воздухе и воде. После пяти лет обучения каждый курсант имеет более 30 прыжков с парашютом.

Курсанты училища на протяжении многих лет являются лидерами в профессиональных конкурсах и успешно представляют Вооруженные Силы России на международных конкурсах среди сильнейших морских пехотинцев стран мира.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов