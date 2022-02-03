Пилоты МиГ-31 ЗВО отработали навыки на авиатренажерах и реальных истребителях под Тверью

В Тверской области на базе аэродрома истребительного авиационного полка летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполнили учебно-боевые задачи на комплексных тренажерах экипажа самолета. Занятия проводились на оборудованном автоматизированном учебном комплексе, где экипажи отработали практические действия в различной обстановке.

В ходе занятий отрабатывались действия летного и штурманского состава в неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Также на тренажерах летчики отработали технику взлетов и посадок, маневрирования на заданном курсе, а также перехват воздушного «противника» с помощью электронных пусков авиационных средств поражения. После занятий на тренажерах экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполнили полеты на боевых машинах, отработав учебные задачи в различных метеоусловиях.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов