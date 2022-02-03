В стране и мире Руины древней Финикии: археологи РФ и Сирии провели уникальную экспедицию на острове Арвад Игорь Лапик Археологи российско-сирийской экспедиции создадут цифровую модель древней финикийской стены. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Осколки древней цивилизации, обнаруженные на дне Средиземного моря объединили Россию и Сирию в одну совместную экспедицию в акватории города Тартус. Это произошло впервые за последние 30 лет. Глядя на остатки финикийской стены, возраст которой составляет как минимум 3000 лет, сложно представить, что был период, когда она опоясывала практически весь остров Арад. © Минобороны России За тысячелетия многое изменилось. Упомянутый в Библии Арад превратился в Арвад. Это самый большой остров Сирии. В результате воздействия волн и землетрясений значительная часть потрясавших своим величием стен обрушилась и скрылась под водой. Более того, поднялся уровень Средиземного моря: оно затопило и порт древнего города. Однако крохотный островок, лежащий в центре средиземноморских торговых путей, по-прежнему манит к себе. На этот раз - археологов. «Мы не ищем сокровища. Для нас сокровища - это научная информация, которую мы можем получить», - объяснил руководитель сирийско-российской археологической экспедиции со стороны РФ, член Русского географического общества Виктор Лебединский. Вот уже третий год сирийские специалисты и ученые из Севастопольского университета и Института востоковедения Российской академии наук, при содействии Министерства обороны и Русского географического общества (РГО), исследуют остров отважных финикийских мореходов. И каждый раз - впечатляющие находки. К примеру, обнаруженный разбитый кувшин свидетельствует о том, что владыки древнего Арада с удовольствием пили дорогие вина, выращенные на юге Италии. «Это верхняя часть амфоры... - эпоха позднего эллинизма и республики, производства греческих городов Южной Италии», - указал научный сотрудник экспедиции, член РГО Максим Тюрин. Все участники экспедиции разделены на три группы. Станислав Желтянник представляет подводную часть команды. С помощью российского гидролокационного комплекса он за три года выявил огромное количество интересных объектов, сохранившихся на дне. В этом году экспедиции катастрофически не везло с погодой, но, несмотря на волны и качку, Станислав первым спускался в лодку и добывал такую нужную коллегам информацию. © Минобороны России Посреди огромных каменных блоков из высокой стены, опоясывавшей едва ли не весь радиус острова Арвада, подводные археологи производят замеры каждого камня. Попутно здесь находят и огромное количество других бесценных для науки артефактов, которые, после изучения пополнят коллекции сирийских музеев. «Мы очень довольны результатами сирийско-российской экспедиции. В руки ученых попало огромное количество артефактов. Если говорить о керамике, то она относится к финикийскому, греческому, римскому, византийскому периодам. И большое число осколков кувшинов времен крестоносцев. Часть глиняной посуды была изготовлена местными мастерами, другая была привезена из Греции и Кипра», - поделился руководитель сирийско-российской археологической экспедиции со стороны САР доктор Марван Хасан. Пока водолазы борются с течением и волнами под водой, работу по измерению и фиксированию каменных блоков крепостной стены финикийского периода на суше выполняет третья группа археологов. Тут используются съемки с квадрокоптера, тахеометры, 3D-лазерные сканеры и другое самое современное оборудование. «Итогом работы станет цифровая модель оборонительных сооружений Арвада. И мы надеемся совместить те остатки стен и портовых сооружений, которые мы видим на берегу, с теми, которые на данный момент находятся под водой», - обозначил руководитель сирийско-российской экспедиции со стороны РФ, член РГО Виктор Лебединский. Из-за войны и санкций со стороны западных стран работа сирийских археологов с зарубежными коллегами затруднена. Но только не с российскими. И теперь наши специалисты взялись за мастер-классы по использованию самого современного научно-исследовательского оборудования для местных ученых. «Весь прошлый и этот год я провел вместе с российскими археологами и они многому меня научили. Они провели практический курс для наших специалистов. Мы освоили новейшие технологии и современные археологические методы. Например, я участвовал в создании 3D-моделей», - рассказал сирийский археолог Саад Али. © Минобороны России Наши специалисты завершили этот этап работы, и вернулись домой. Но уже через несколько месяцев собираются сюда вернуться вновь, чтобы завершить работу над 3D-схемой острова-крепости, какой она была две или три тысячи лет назад. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика