Путин рассказал о своих любимых видах спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своих спортивных интересах, перечислив зимние виды спорта, пользующиеся его особым расположением. В их число попали биатлон и фигурное катание, в которых спортсмены РФ традиционно очень хорошо показывают себя.

Также глава государства, по его словам, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Однако посмотреть спортивные состязания российскому лидеру удается лишь с экрана.

«Из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору», - поделился он в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

Путин признался, что он сам неравнодушен к горным лыжам и катается на них каждый раз, когда представляется возможность. Кроме того, если позволяет график, президент с удовольствием участвует в мероприятиях Ночной хоккейной лиги.

Глава государства добавил, что в настоящее время число любителей хоккея постоянно растет по всей стране. На сегодняшней день на непрофессиональном уровне этим спортом занимаются более 620 тысяч человек.