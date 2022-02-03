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Путин рассказал о своих любимых видах спорта

Анна Берестовая
03:07 03.02.2022
Российский лидер рассказал, за какими спортивными соревнованиями следит и какие виды спорта предпочитает сам.
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
© Фото: pexels.com
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своих спортивных интересах, перечислив зимние виды спорта, пользующиеся его особым расположением. В их число попали биатлон и фигурное катание, в которых спортсмены РФ традиционно очень хорошо показывают себя.

Также глава государства, по его словам, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Однако посмотреть спортивные состязания российскому лидеру удается лишь с экрана.

«Из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору», - поделился он в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

Путин признался, что он сам неравнодушен к горным лыжам и катается на них каждый раз, когда представляется возможность. Кроме того, если позволяет график, президент с удовольствием участвует в мероприятиях Ночной хоккейной лиги.

Глава государства добавил, что в настоящее время число любителей хоккея постоянно растет по всей стране. На сегодняшней день на непрофессиональном уровне этим спортом занимаются более 620 тысяч человек.

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