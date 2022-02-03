Морпехи КФл расстреляли войска «противника» из АК-74 и РПГ-7 на полигоне Аданак в Дагестане

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали тактическую стрельбу из автомата Калашникова АК-74 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Аданак в Дагестане в рамках плановых занятий по тактической и огневой подготовке.

После построения и проведения инструктажа, бойцы выполнили неполную разборку, сборку автомата и снаряжение магазина, а затем выдвинулись на рубеж открытия огня.

Затем по команде «К бою!» военнослужащие, распределенные по двойкам, заняли огневую позицию в начале учебно-тренировочного поля. Далее военные по готовности открыли огонь по мишеням, имитирующим силы противника. Морпехи вели стрельбу из укрытия, из различных положений: лежа, сидя, стоя, со сменой огневой позиции.