СМИ: не менее 17 человек погибли от отравления кокаином в Аргентине

По информации прессы, в пригородах столицы Аргентины, города Буэнос-Айреса, несколько десятков человек якобы пострадали от отравления кокаином. В результате случившегося в больницах будто бы оказались 56 человек.

Как сообщает СМИ, как минимум для 17 человек отравление окончилось летальным исходом. В настоящее время, по данным телеканала Todo Noticias, на территории муниципалитетов продолжается госпитализация пострадавших.

В связи с массовой проблемой Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, как пишет пресса, выпустило предупреждение для местных медицинских учреждений с инструкциями для обращения с отравившимися пациентами. Министр безопасности провинции Серхио Берни, в свою очередь, призвал граждан, которые накануне приобрели кокаин, обязательно его выбросить.

Он также озвучил предварительные данные по расследованию ситуации, согласно которым наркотик был разбавлен другим веществом, во много раз увеличившим токсичность смеси. Местные правоохранительные органы будто не исключают намеренного подмешивания яда в кокаин.