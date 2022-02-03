Путин выступил против политизации спорта и за борьбу с допингом

Лидер РФ Владимир Путин назвал недопустимым использование в спортивном сообществе практики так называемого «коллективного наказания» за нарушения отдельных лиц. Президент отметил, что в последнее время к нему прибегают достаточно нередко.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона выступает против того, чтобы спорт пытались превратить в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции.

«Мы выступаем против политизации спорта», - обозначил он в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

При этом, подчеркнул Путин, в России решительно осуждается применение запрещенных препаратов спортсменами ради улучшения своих результатов. В связи с этим, по словам президента, РФ считает необходимым широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом.